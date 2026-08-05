Украина закрепила за собой статус государства-террориста, нарушая международное право, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, украинские власти через информационную кампанию создали себе имидж террористов, вызвали ненависть в России и продемонстрировали миру готовность к любым беззакониям.

В результате распиаренной кампании украинский режим [президента страны Владимира] Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны начали подавать террористические действия президента Украины как «перелом» в кризисе. По его словам, противники России рассчитывают на дестабилизацию и распад государства.