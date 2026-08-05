Ребенок проглотил статуэтку богини богатства и попал в больницу В Подмосковье ребенок проглотил тайский амулет и попал в больницу

В Московской области ребенок проглотил тайский амулет в виде богини богатства и попал в больницу, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. По словам родителей, малыш «съел» статуэтку, когда игрался с ней. Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля прооперировали мальчика. Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев отметил, что вмешательство прошло успешно.

При поступлении врачи приемного отделения выполнили маленькому пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела металлической плотности в желудке. Мы провели ему эндоскопическую операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет, — пояснил Иноземцев.

Врач отметил, что операцию провели всего за пять минут, в настоящее время ребенок готовится к выписке. Специалисты эндоскопического отделения центра Рошаля оставили амулет на удачу.

Ранее девочка в Пятигорске проглотила 17 магнитных шариков. Хирурги провели лапаротомию и успешно удалили все инородные тела из ребенка.