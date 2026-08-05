Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 15:40

Житель Кузбасса стал фиктивным директором стройфирмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Кузбасса стал фиктивным директором строительной фирмы, сообщает «Сiбдепо». Он хотел заработать и отдал свои документы незнакомым людям, чтобы его прописали директором в конторе-«однодневке».

При анализе сведений налоговой службой было установлено, что руководитель фактически не осуществлял управление организацией, не владел сведениями о ее финансово-хозяйственной деятельности, не распоряжался банковскими счетами, не имел отношения к ведению бухгалтерской и налоговой отчетности и даже не знал места нахождения организации, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.

После вмешательства полиции фигурант сознался в содеянном. Ему грозит до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

Ранее сообщалось, что бывшие заведующие детским садом № 91 в Ленинском районе Красноярска возместят бюджету 4,6 млн рублей. Они организовали схему хищения денег через фиктивное трудоустройство.

Регионы
Кузбасс
полиция
фирмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, мешают ли олимпиадники поступлению стобалльников
«Выпустили джинна»: опасный малярийный комар атаковал Африку
Военэксперт ответил, что изменится в зоне СВО после перестановок Путина
В ООН высказались по атаке на Геленджик
Путин сообщил, о чем не стоит забывать в Белгородской области
Политолог объяснил, зачем США потребовалась новая ядерная стратегия
Крупный логистический центр в Киеве «выбыл» после взрывов
Путин решил встретиться с врио главы приграничного региона
На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом
Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона
Армия Израиля отреагировала на действия «Хезболлы» в Ливане
Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала
Лондон призвали прекратить добывать нефть и газ
Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине
Девочке в «маске Бэтмена» сняли швы после операции
«Боже мой, русские побеждают»: Запад назвал дату капитуляции Украины
Украина лишилась крупнейшего склада популярного маркетплейса
Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться картой родственника
НАБУ и САП раскрыли детали нового дела против Стефанишиной
Злоба Испании, триумф РФ: россияне побеждают на ЧЕ по водным видам спорта
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.