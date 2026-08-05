Житель Кузбасса стал фиктивным директором стройфирмы

Житель Кузбасса стал фиктивным директором строительной фирмы, сообщает «Сiбдепо». Он хотел заработать и отдал свои документы незнакомым людям, чтобы его прописали директором в конторе-«однодневке».

При анализе сведений налоговой службой было установлено, что руководитель фактически не осуществлял управление организацией, не владел сведениями о ее финансово-хозяйственной деятельности, не распоряжался банковскими счетами, не имел отношения к ведению бухгалтерской и налоговой отчетности и даже не знал места нахождения организации, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.

После вмешательства полиции фигурант сознался в содеянном. Ему грозит до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

Ранее сообщалось, что бывшие заведующие детским садом № 91 в Ленинском районе Красноярска возместят бюджету 4,6 млн рублей. Они организовали схему хищения денег через фиктивное трудоустройство.