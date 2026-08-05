Каталония закрыла двери для детей-мигрантов из Сеуты Власти Каталонии отказались принимать детей-мигрантов без сопровождения из Сеуты

Каталония не намерена принимать несовершеннолетних мигрантов без сопровождения из Сеуты и не считает себя обязанной это делать, заявила представитель партии «Вместе за Каталонию» Мириам Ногерас. По ее словам, автономное сообщество не будет брать на себя дополнительную ответственность, передает пресс-служба партии.

Каталония не должна расплачиваться за халатность Испании, которая в одностороннем порядке легализует тысячи мигрантов и не способна контролировать свои границы, — сказала она.

Ногерас отметила, что каталонские власти не собираются отвечать за решение других автономных территорий не принимать людей, несмотря на наличие у них мест. По ее мнению, сложившаяся ситуация требует незамедлительной передачи правительству Каталонии полномочий по миграционным вопросам.

В конце июля около 72 тыс. мигрантов добрались до анклава Сеута. Власти Испании направили туда военнослужащих для обеспечения безопасности. Предполагается, что примерно 70 тыс. нелегалов уже вернулись обратно.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас раскритиковал правительство Испании, которое не оказало городу своевременной поддержки в условиях миграционного кризиса. Он считает, что реакция властей была запоздалой.