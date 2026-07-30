Мигранты прорвали границу в Испании

В испанской Сеуте тысячи африканских мигрантов прорвали заборную ограду, чтобы попасть в Европу, сообщает радио Cadena SER. В местных соцсетях пишут, что жертвами наплыва мигрантов стали три человека.

Пока эта толпа плывет в Сеуту, другая ждет по ту сторону границы, чтобы войти тем же способом. Гражданская гвардия развернута на южной границе, чтобы остановить поток, — сказано в публикации.

Резкий рост числа мигрантов начался после решения Верховного суда Испании. Тех, кто добирается до испанской территории вплавь, нельзя возвращать в Марокко автоматически — по каждому случаю требуется отдельное рассмотрение.

Ранее власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами. Под такие меры попали в том числе супруги американских граждан и мигранты с действующими разрешениями на работу.

До этого президент США Дональд Трамп распорядился направить 2000 военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелес на фоне беспорядков. Митинги начались из-за рейдов по задержанию нелегальных мигрантов. Информацию подтвердил комиссар по вопросам миграционной политики Белого дома Том Хоман.