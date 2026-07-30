Миронов призвал пересмотреть все «нездоровые нормативы» оказания медпомощи

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru поддержал отмену 15-минутного норматива на прием пациентов в поликлиниках. По словам парламентария, данная норма приводила к избыточной нагрузке на врачей и падению качества услуг для населения.

Приветствую отмену норматива, который привел к перегрузке медработников и снижению качества медицинской помощи населению. Как и в целом курс на введение гибких нормативов и современных методов работы с пациентами, — сказал он.

Миронов призвал Минздрав пересмотреть все нормативы, основанные на бухгалтерском подходе, и вдвое увеличить расходы на медицину. Парламентарий также потребовал ввести мораторий на оптимизацию медучреждений и сокращение врачей, а финансовую поддержку отрасли довести до 7% ВВП.

Призываю Минздрав вслед за отменой «15-минуток» отменить все другие нормативы, которые продиктованы бухгалтерским подходом. Среди них — крохоборческие подушевые нормативы оплаты труда врачей, когда выгоднее бесконечно лечить, а не вылечивать пациентов. Правительство я призываю вдвое повысить расходы на медицину — до 7% ВВП. Это позволит в том числе увеличить зарплаты врачам, без чего проблему нехватки кадров не решить. Давно пора прекратить политику оптимизации здравоохранения, — отметил парламентарий.

Ранее академик РАН и вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что норматив 15 минут на врачебный осмотр следует упразднить. Каждая клиническая ситуация индивидуальна, а жесткие временные рамки не позволяют медикам полноценно оценивать состояние пациентов, уточнил он.