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30 июля 2026 в 20:05

Россиянин попытался насмерть сбить женщину после конфликта на парковке

В Новосибирске мужчина наехал на женщину из-за скандала на парковке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Новосибирске мужчина сбил женщину из-за скандала на парковке, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пострадавшую. По словам девушки, конфликт вспыхнул, поскольку обидчику не понравилось расположение ее машины. Когда она начала снимать подозреваемого на камеру, ссора разгорелась еще сильнее.

Как уточнила потерпевшая, машина с неадекватным водителем начала двигаться на нее, когда она стояла на перекрестке между гимназией и пешеходным переходом. При этом мужчина закричал: «Дави ее!» В результат аварии у Ольги диагностировали ушиб мягких тканей, ссадины и гематомы.

Полиция пока не нашла подозреваемого. Сибирячка написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить версию об умышленном наезде.

Ранее в Астрахани на улице Татищева водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением и сбила двухлетнего ребенка. Мальчик, находившийся на тротуаре вместе с матерью, доставлен в больницу.

До этого в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель Opel насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. Смертельное ДТП произошло на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы.

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