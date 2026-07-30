Трамп пригрозил Ирану возвращением бомбардировщиков Трамп: США могут снова начать военную операцию против Ирана

Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотят, заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии для французского издания TF1/LC1. По его словам, это произойдет «совершенно точно».

Если мы не получим 100% того, что хотим, то совершенно точно [вернемся], — пригрозил Трамп.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало новой серии ударов по Ирану. Американские военные возобновили атаки в ночь на 30 июля.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что инициатива США использовать иранские активы для возмещения гипотетического ущерба судам в Персидском заливе создает опасный прецедент. Дипломат предупредил, что подобные действия других стран приведут к всеобщему хаосу.

Идею об использовании замороженных иранских активов озвучил лично Трамп. По его словам, финансы пойдут на возмещение любых потерь торговых судов или грузов на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома заявил, что это правило уже вступило в силу и будет действовать до особого распоряжения. Трамп также допустил, что размер компенсаций может быть значительным.