Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 21:55

Археологи из Пскова нашли редкое средневековое украшение

Археологи из Пскова нашли редкое височное кольцо XI–XIII века

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пскове археологи нашли редкое средневековое височное кольцо со спиральным декором, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на Археологический центр Псковской области. Украшение относится к XI–XIII векам и является третьей подобной находкой в регионе. Всего на территории Восточной Европы было обнаружено 30 экземпляров.

Украшение было обнаружено в раскопе «Ольгинский-10» на Завеличье. Такие кольца преимущественно встречаются в Дунайско-Балканском регионе (Сербия, Румыния, Болгария). Две предыдущие находки также были сделаны в Ольгинских раскопах. По мнению ученых, эти кольца попадали на Русь как редкие товары или личные вещи переселенцев.

Ранее на месте бывшей шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге нашли редкие монеты XVII века. Их обнаружили в кошельке, принадлежавшем гарнизонному солдату.

До этого в горах Дагестана во время скальных работ обнаружили массивную цепь без соединительных швов, которую местные ученые связали с оковами древнегреческого титана Прометея. Возраст артефакта, найденного рядом с крутильными сосудами, оценивается более чем в три тысячи лет.

Регионы
Псков
археологи
находки
украшения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшие продавцы Wildberries получили поддержку от компании
Ужин с Нетаньяху может дорого обойтись миллиардеру из Ливана
Как вербуют подростков в TikTok и других соцсетях: подробно разбираем схемы
Сожительница обвиняемого в избиении ученого пожаловалась на травлю
Археологи из Пскова нашли редкое средневековое украшение
Россиянка отсудила почти миллион у химчистки за испорченную одежду
«Почерк Драпатого»: политолог раскрыл цель провокации Украины в Польше
Фейки о последствиях атаки на склад Wildberries под Пензой заполонили Сеть
Житель Мариуполя заказал убийство из-за 10 млн долга
Миронов назвал четкие шаги для повышения рождаемости в России
Федерация футбола сделает исключение из регламента ради рекордсмена ЧМ-2026
Еще одна туристка из России пропала в Азии
Подросток на мопеде погиб в аварии в Свердловской области
Смертельно опасный паук укусил россиянку во время прогулки с ребенком
«Мы не заметим»: Решетников оценил ограничения поставок из Армении в Россию
В Госдуме уличили Трампа в двойственности после встречи с Зеленским
США ввели санкции против российской компании из-за Ирана
Трамп пригрозил Ирану возвращением бомбардировщиков
Названа причина смерти олимпийского чемпиона Едешко
Продюсеру «Джокера» предъявили обвинение в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.