Археологи из Пскова нашли редкое средневековое украшение

В Пскове археологи нашли редкое средневековое височное кольцо со спиральным декором, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на Археологический центр Псковской области. Украшение относится к XI–XIII векам и является третьей подобной находкой в регионе. Всего на территории Восточной Европы было обнаружено 30 экземпляров.

Украшение было обнаружено в раскопе «Ольгинский-10» на Завеличье. Такие кольца преимущественно встречаются в Дунайско-Балканском регионе (Сербия, Румыния, Болгария). Две предыдущие находки также были сделаны в Ольгинских раскопах. По мнению ученых, эти кольца попадали на Русь как редкие товары или личные вещи переселенцев.

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