На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века

На месте бывшей шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге нашли редкие монеты XVII века, сообщает «Петербург2». Их обнаружили в кошельке, принадлежавшем гарнизонному солдату.

Сообщается, что монеты практически не изменились с течением времени. Они были обнаружены под толстым слоем земли, который образовался в ходе масштабных строительных работ, проводившихся на территории крепости в период с 1661 по 1666 годы. Благодаря этим условиям, монеты сохранились в первозданном виде и дошли до наших дней практически без повреждений.

Ранее сообщалось, что ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выяснили, что останкам найденного год назад фрагмента человеческой челюсти около 12 тыс. лет. Его обнаружили в прошлом году в рамках раскопок пещеры Ханкайская-1.