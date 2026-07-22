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22 июля 2026 в 12:51

На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века

Крепость Ниеншанц Крепость Ниеншанц Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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На месте бывшей шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге нашли редкие монеты XVII века, сообщает «Петербург2». Их обнаружили в кошельке, принадлежавшем гарнизонному солдату.

Сообщается, что монеты практически не изменились с течением времени. Они были обнаружены под толстым слоем земли, который образовался в ходе масштабных строительных работ, проводившихся на территории крепости в период с 1661 по 1666 годы. Благодаря этим условиям, монеты сохранились в первозданном виде и дошли до наших дней практически без повреждений.

Ранее сообщалось, что ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выяснили, что останкам найденного год назад фрагмента человеческой челюсти около 12 тыс. лет. Его обнаружили в прошлом году в рамках раскопок пещеры Ханкайская-1.

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