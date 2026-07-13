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13 июля 2026 в 11:34

Ученые определили возраст найденных год назад в Приморье останков человека

Древнейшие останки человека возрастом 12 тыс. лет обнаружили в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выяснили, что останкам найденного год назад фрагмента человеческой челюсти около 12 тыс. лет, сообщается на официальном сайте учреждения. Его обнаружили в прошлом году в рамках раскопок пещеры Ханкайская-1.

Ученые в прошлом году предположили, что возраст находки ориентировочно как у останков из пещеры Чертовы ворота — примерно 6,5 тыс. лет. Кости были в отличном состоянии, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату — около 12 000 лет. Сейчас ученые проводят палеогенетический анализ и ждут результаты после секвенирования ДНК, — говорится в сообщении.

Помимо останков древнего человека, ученые обнаружили в пещере другие артефакты того же возраста. В частности, найдены изделия из обсидиана зеленого цвета. Ближайшие источники этого материала находятся примерно в 250 километрах от пещеры.

Ранее в Ленинградской области перезахоронили останки 543 узников концлагеря. Мероприятие прошло на воинском участке Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках проекта «Без срока давности».

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