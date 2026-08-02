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02 августа 2026 в 18:19

Новую жену Курбана Омарова задержали

Жену Курбана Омарова задержали в Москве

Курбан Омаров Курбан Омаров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Полицейские задержали новую супругу экс-мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. По информации журналистов, девушка по имени Валерия якобы незаконно принимала клиентов в косметологической клинике.

В РЕН ТВ рассказали, что Омарова может работать на поддельном оборудовании. Также журналисты сообщили, что Валерия не смогла продемонстрировать свой диплом и соответствующие лицензии.

До этого сообщалось, что новая супруга Омарова младше его на 21 год. В феврале 2025 года Валерия родила сына, мальчика назвали Адамом.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях.

Также налоговые органы России временно заблокировали счета трех компаний, среди учредителей которых есть блогер Владислав Бумага (Влад А4). У двух из них накопилась налоговая задолженность, превышающая 3,4 млн рублей.

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Ксения Бородина
Курбан Омаров
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