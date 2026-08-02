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02 августа 2026 в 18:46

Мужчина перепутал соседа с медведем и застрелил его в курятнике

Мужчина принял соседа за медведя и застрелил его в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США житель штата Флорида принял соседа за медведя и застрелил его, сообщает People. Пострадавший скончался, у него осталась жена и четверо детей.

Супруга стрелявшего американца рассказала, что ночью услышала шум на заднем дворе. Женщина решила, что в курятник пробралось дикое животное и разбудила мужа. В итоге мужчина вышел на улицу, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но шум не прекратился.

По словам стрелявшего американца, на улице было темно и он не мог ничего разглядеть. Житель Флориды выстрелил в сторону шума и звуки прекратились. Он подумал, что ранил хищника и вернулся в дом. Утром местный житель увидел тело соседа и вызвал полицию.

Ранее жительницу американского штата Миссисипи Джерри Роби приговорили к пожизненному заключению за убийство 42-летнего сына Джона Гейтера. Преступление произошло в 2023 году. Уточнялось, что 69-летняя женщина застрелила сына, спрятала его тело за фальшивой стеной и несколько недель выдавала себя за него в телефонных разговорах и переписке.

США
Флорида
стрельба
хищники
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