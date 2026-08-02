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02 августа 2026 в 19:23

Украину предложили отрезать от моря

Профессор НИУ ВШЭ Бужинский призвал сделать Украину сухопутной страной

Порт в Одессе Порт в Одессе Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский предложил полностью лишить Украину выхода к морю и превратить ее в сухопутное государство, сообщает ИС «Вести». Эксперт выступил с предложением комментарии журналисту Владимиру Соловьеву на фоне участившихся атак на гражданские и грузовые суда. По его словам, российскому командованию пора предупредить бывших западных партнеров об ответе на любые агрессивные действия Киева в акватории.

Неплохо бы сделать Украину сухопутной державой! высказался эксперт.

Бужинский подчеркнул, что за каждый удар по кораблям со стороны ВСУ необходимо отвечать зеркально и атаковать до десяти украинских судов. Он обратил внимание на то, что судоходные компании и без того опасаются заходить в порты региона. В завершение Бужинский отметил, что полная блокировка морского трафика является сложной задачей, однако все необходимые средства у Вооруженных сил РФ для этого есть.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может в скором времени утратить контроль над Дружковкой, Славянском и Краматорском. По мнению аналитика, переход этих укрепленных городов под контроль российских войск откроет им направления для продвижения к Днепру, Харькову и Киеву.

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