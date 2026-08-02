«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 3:0 в гостевом поединке второго тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» и завершилась триумфом сине-бело-голубых.

Главным героем матча стал полузащитник гостей Максим Глушенков, отправивший мячи в ворота соперника на 6-й, 58-й и 66-й минутах. Таким образом, футболист стал автором первого хет-трика в рамках сезона РПЛ — 2026/27. Для действующего чемпиона России эта победа стала уже второй крупной на старте турнира после разгрома тольяттинского «Акрона» со счетом 5:0.

Хозяева поля, напротив, не смогли развить успех после драматичной победы над «Ростовом» в первом туре. В следующем матче 9 августа «Зенит» сыграет с дебютантом лиги «Родиной», а «Оренбург» в тот же день встретится с «Рубином».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным для футболистов и фанатов «Зенита» их известное прозвище «бомжи». Он подчеркнул, что у спортивных поклонников давно сформировалась своя субкультура, и привел в пример неофициальные прозвища фанатов ЦСКА и «Спартака» — «кони» и «мясо».