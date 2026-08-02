Пьяный мужчина представился силовиком и убедил незнакомца спалить бар В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин за попытку поджечь бар в центре города

Двух мужчин задержали за попытку поджечь бар на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. 22-летнего посетителя попросили покинуть заведение после конфликта, он вышел на улицу и украл канистру с топливом с припаркованного микроавтобуса. По пути петербуржец встретил 34-летнего мужчину, представился сотрудником силовых структур и убедил его совершить поджог.

Старший из граждан вылил содержимое канистры у входа в бар и попытался его поджечь, а его новый знакомый снимал это на телефон. Однако дизельное топливо не загорелось, после чего инициатор поджога поспешил скрыться с места происшествия, — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину у бара, а его предполагаемого сообщника — на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта. Оба были доставлены в полицейский участок.

Ранее 25-летнюю девушку обвинили в попытке поджечь церковь с помощью тампона и украденной зажигалки за день до собственной свадьбы. Инцидент произошел в городе Кейсвилл, штат Юта, куда она приехала вместе с женихом для подготовки помещения к церемонии. Ущерб зданию превысил $108 тыс. После пожара ей предъявили обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений полиции.