Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона Жительницу Юты обвинили в поджоге церкви с помощью подручных средств

В США 25-летнюю девушку обвинили в попытке поджечь церковь с помощью тампона и украденной зажигалки за день до собственной свадьбы, сообщает Daily Star. Инцидент произошел в городе Кейсвилл, штат Юта, куда она приехала вместе с женихом для подготовки помещения к церемонии. Ущерб зданию превысил $108 тыс.

По данным следствия, после того как пара осталась в церкви, сработала пожарная сигнализация, а родственники обнаружили огонь под стулом и потушили его. Эксперты заявили, что пожар был устроен умышленно с использованием необычных материалов, среди которых оказался тампон.