Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона

В США 25-летнюю девушку обвинили в попытке поджечь церковь с помощью тампона и украденной зажигалки за день до собственной свадьбы, сообщает Daily Star. Инцидент произошел в городе Кейсвилл, штат Юта, куда она приехала вместе с женихом для подготовки помещения к церемонии. Ущерб зданию превысил $108 тыс.
По данным следствия, после того как пара осталась в церкви, сработала пожарная сигнализация, а родственники обнаружили огонь под стулом и потушили его. Эксперты заявили, что пожар был устроен умышленно с использованием необычных материалов, среди которых оказался тампон.
Правоохранители также утверждают, что девушка могла украсть зажигалки в магазине перед происшествием и обманывать близких насчет оформления разрешения на брак. После пожара ей предъявили обвинения в поджоге при отягчающих обстоятельствах, краже и предоставлении ложных сведений полиции.
Ранее житель Китая решил развестись с женой спустя девять дней после свадьбы, состоявшейся через три дня после знакомства. Мужчина узнал о проблемах с кредитной историей супруги, после чего подал иск к брачному агентству, через которое познакомился с девушкой.