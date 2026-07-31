Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном Politico: Украина готова помочь США в конфликте с Ираном в обмен на оружие

Украина готова помочь США и странам Персидского залива в войне с Ираном в обмен на поставки вооружений, сообщает Politico. По информации источников издания, в Киеве заявили, что имеют «огромный опыт, современные технологии и экспертные знания для создания систем борьбы с дронами».

По мнению информаторов, у Вашингтона, вероятно, заканчиваются варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Пока одни страны стремятся избежать вовлечения в войну, другие делают это на своих условиях, отметили собеседники издания.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотят. По его словам, это произойдет «совершенно точно».

До этого зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке уже вышел за прежние рамки, а ситуация в Йемене становится все более напряженной. Он уточнил, что контролирующие часть Йемена хуситы намерены в ближайшее время усилить свою активность.