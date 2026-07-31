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31 июля 2026 в 11:19

Турэксперт ответил, как изменится поток путешественников в Сочи

Турэксперт Ромашкин: итоговый спад потока путешественников в Сочи составит около

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Итоговый спад турпотока в Сочи составит 4-5%, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, около 15% туристов приезжают в Сочи зимой.

Я думаю, что итоговый спад будет меньше — в районе 4-5%, а не 10% и не 20%, потому что Сочи — круглогодичный курорт. Ситуацию можно поправить зимой, — заявил Ромашкин.

Турэксперт подчеркнул, что в этом сезоне часть туристов предпочла Сочи Анапу из-за более выгодного расположения. По его словам, отели уже начали снижать цены и предлагают скидки 10–20%.

Ранее эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что осенью обеспеченным путешественникам рекомендуется отправиться в Республику Алтай — в этот сезон природа там отличается особенной красотой. Более бюджетным вариантом, по его словам, станет поездка по Золотому кольцу.

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