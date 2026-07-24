Семь стран ЕС из Восточной Европы пожаловались в письме на снижение турпотока в приграничных регионах из-за геополитической ситуации, пишет Politico со ссылкой на документ. Проблемы в сфере зафиксировали в Латвии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польши, Румынии и Словакии. Власти этих государств послали письмо в Еврокомиссию.

По данным издания, страны опасаются угрозы для себя. Западные власти неоднократно заявляли, что опасность для них якобы представляет Россия. При этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич говорил, что Москва не стремится к конфликту с военным объединением. По его словам, власти РФ понимают, что такое «оборонительный альянс».

Ранее стало известно, что руководство Черногории рассматривает возможность ввезти с 1 октября визы для граждан России и Белоруссии. Местные власти хотят пойти на такой шаг ради вступления в Евросоюз в 2028 году. Ограничения также могут коснуться граждан Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.