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21 июня 2026 в 07:46

Озвучено, сколько российских туристов посетило Армению в 2025 году

Минэкономики: около 40% всех туристов в Армении прибыли из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия обеспечила около 40% всего туристического потока в Армению в 2025 году. Республику посетили свыше 921,7 тыс. россиян из 2,3 млн иностранных туристов, подсчитало РИА Новости на основе данных Минэкономики Армении.

РФ стала главным донором туристической отрасли страны. Значительное число путешественников прибыло также из Грузии (288,6 тыс.), Ирана (182,4 тыс.) и США (60,9 тыс.). Французских и немецких туристов было около 35,9 и 34,1 тыс. соответственно, индийских — 28,5 тыс., украинских — 27,7 тыс., итальянских — 22,7 тыс.

Парламент Армении до этого принял закон о начале процесса вступления в ЕС, который утвердил президент. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно, а выход из ЕАЭС грозит потерей торговых привилегий, включая единую низкую пошлину в 5% и право беспошлинного ввоза товаров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в предстоящем заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Как передает Civilnet, по его словам, на этом заседании планируется обсудить существующие проблемы, но работа над ними ведется и в настоящее время.

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