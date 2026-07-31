«Хуже будет»: силовики пришли домой к армянскому оппозиционеру Карапетяну

Армянские силовики пришли с обыском в особняк одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, пишет Telegram-канал «Армат медиа». Правоохранители нагрянули рано утром. По словам следователей, обыски проходят в рамках уголовного процесса.

На данный момент силовики покинули собственность Карапетяна. По предварительной информации, правоохранители ушли ни с чем. Адвокат Арам Вардеванян заявил, что юристы намерены обжаловать обыск дома.

Они хотят арестовать меня трижды? Пусть делают, что хотят. Для них же хуже будет, — заявил политик в разговоре с журналистами.

Карапетян раскритиковал ситуацию в Армении, когда люди не могут свободно заниматься политической деятельностью. Он добавил, что ни один политик не может вмешиваться в дела церкви. Оппозиционер назвал Католикоса всех армян Гарегина II Верховным Патриархом жителей страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что государство не стремится обрывать диалог с Россией. По его словам, все возникшие разногласия нужно разрешать при помощи переговоров.