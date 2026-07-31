Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:36

«Хуже будет»: силовики пришли домой к армянскому оппозиционеру Карапетяну

Силовики обыскали особняк армянского оппозиционера Карапетяна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Армянские силовики пришли с обыском в особняк одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, пишет Telegram-канал «Армат медиа». Правоохранители нагрянули рано утром. По словам следователей, обыски проходят в рамках уголовного процесса.

На данный момент силовики покинули собственность Карапетяна. По предварительной информации, правоохранители ушли ни с чем. Адвокат Арам Вардеванян заявил, что юристы намерены обжаловать обыск дома.

Они хотят арестовать меня трижды? Пусть делают, что хотят. Для них же хуже будет, — заявил политик в разговоре с журналистами.

Карапетян раскритиковал ситуацию в Армении, когда люди не могут свободно заниматься политической деятельностью. Он добавил, что ни один политик не может вмешиваться в дела церкви. Оппозиционер назвал Католикоса всех армян Гарегина II Верховным Патриархом жителей страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что государство не стремится обрывать диалог с Россией. По его словам, все возникшие разногласия нужно разрешать при помощи переговоров.

Страны СНГ
Армения
силовики
обыски
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известные последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
МВД оценило ущерб по делу главы «Эфко» в миллиарды рублей
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.