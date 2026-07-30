«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией

«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией Пашинян: Армения не собирается обрывать диалог с Россией

Армения не собирается прекращать диалог с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время беседы с журналистами. По его словам, государство хочет решить возникшие разногласия путем переговоров. Запись разговора главы правительства со СМИ опубликовали на YouTube-канале местного кабмина.

Мы не собираемся прекращать диалог, партнерские обсуждения. Это станет самым ошибочным путем. Мы не пойдем по этому пути, — заявил Пашинян.

Он добавил, что ситуация в стране в связи с российскими ограничениями не является критической. По его мнению, она может служить диверсификации армянской экономики.

Ранее Пашинян объявил, что государство ищет альтернативу России в экономической и политической сферах. С его слов, республика выбрала курс расширения стратегических отношений. Премьер-министр отметил, что Армения уже подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией.

Кроме того, Пашинян объявил об отставке правительства страны. Мандат восьмого созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового парламента пройдет 2 августа.