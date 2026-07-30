Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 13:17

«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией

Пашинян: Армения не собирается обрывать диалог с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения не собирается прекращать диалог с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время беседы с журналистами. По его словам, государство хочет решить возникшие разногласия путем переговоров. Запись разговора главы правительства со СМИ опубликовали на YouTube-канале местного кабмина.

Мы не собираемся прекращать диалог, партнерские обсуждения. Это станет самым ошибочным путем. Мы не пойдем по этому пути, — заявил Пашинян.

Он добавил, что ситуация в стране в связи с российскими ограничениями не является критической. По его мнению, она может служить диверсификации армянской экономики.

Ранее Пашинян объявил, что государство ищет альтернативу России в экономической и политической сферах. С его слов, республика выбрала курс расширения стратегических отношений. Премьер-министр отметил, что Армения уже подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией.

Кроме того, Пашинян объявил об отставке правительства страны. Мандат восьмого созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового парламента пройдет 2 августа.

Страны СНГ
Армения
Россия
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля
Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников
Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России
Москвич попал под трамвай и спровоцировал крупную пробку
Дрон ВСУ атаковал хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
Девочка получила ожоги, коснувшись оборванного провода ЛЭП
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.