Произведения об СВО включили в новые учебники по русскому языку для учеников 10-11 классов, заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, школьники смогут прочитать про героев Донбасса и подвигах бойцов военной операции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования, — заявила советник президента.

Ранее Ямпольская заявила, что российские культуру и науку невозможно отменить. По ее мнению, они находятся на высочайшем уровне. Из-за этого многие страны хотят сотрудничать с РФ. Советник президента напомнила, что российские школьники показали высокие результаты на недавних международных олимпиадах по разным предметам. Она также указала на высокий уровень образования в России.