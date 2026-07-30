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30 июля 2026 в 13:56

Ямпольская раскрыла, какие произведения пополнили новые учебники

Ямпольская: произведения об СВО включили в учебники по русскому языку

Елена Ямпольская Елена Ямпольская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Произведения об СВО включили в новые учебники по русскому языку для учеников 10-11 классов, заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, школьники смогут прочитать про героев Донбасса и подвигах бойцов военной операции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования, — заявила советник президента.

Ранее Ямпольская заявила, что российские культуру и науку невозможно отменить. По ее мнению, они находятся на высочайшем уровне. Из-за этого многие страны хотят сотрудничать с РФ. Советник президента напомнила, что российские школьники показали высокие результаты на недавних международных олимпиадах по разным предметам. Она также указала на высокий уровень образования в России.

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Елена Ямпольская
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СВО
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