«Быть не может»: Ямпольская высказалась об отмене российской культуры Ямпольская: российские культуру и науку невозможно отменить

Российскую культуру и науку невозможно отменить, высказала мнение в разговоре с журналистами советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, многие государства заинтересованы в сотрудничестве со страной.

Совершенно очевидно, что никакой отмены российской науки, так же как отмены российской культуры, быть не может. Это наука высочайшего уровня и вполне естественно, что страны заинтересованы в этом сотрудничестве, — заявила Ямпольская.

Она отметила высокий уровень образования в России. Советник главы государства напомнила, что отечественные школьники показали высокие результаты на недавних международных олимпиадах по разным предметам.

Ранее об отмене русской культуры негативно высказался внук Шарля де Голля Пьер де Голль. По его мнению, подобные идеи могут поддерживать только необразованные люди. Он заявил, что попытки исключить русскую культуру из мирового наследия являются абсурдными. Де Голль рассказал, что культуры многих народов создавались на протяжении тысячелетеий.