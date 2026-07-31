Обстановка в Крыму 31 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 31 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 31 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 31 июля, изменение расписания

В Крыму введена новая схема движения поездов. По решению оперштаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сократила количество поездов «Таврия», в частности она отменила поезда из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Минеральных Вод и других городов.

Так, до 3 августа включительно все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк.

От станции Керчь пассажиры пересаживаются на автобусы до конечной точки маршрута — в поселки и города Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. По состоянию на утро 31 июля очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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