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31 июля 2026 в 18:03

Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты

Число погибших при попытке добраться до Сеуты мигрантов возросло до 57

Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Число мигрантов, погибших при попытке переплыть к испанскому анклаву Сеута на африканском побережье, достигло 57 человек, сообщает газета El Pais. При этом еще недавно поступала информация о 41 жертве.

В тех же публикациях уточнялось, что тысячи мигрантов все же сумели добраться до города вплавь или пешком. Они обошли волнолом, который отделяет территорию от Марокко.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала идею премьер-министра Италии Джорджи Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны. Она сделала это на фоне массового прорыва мигрантов через испанско-марокканскую границу. Министр призвала европейские страны поддержать эту инициативу и отметила, что государства, не способные обеспечить защиту своих границ, не могут оставаться членами Шенгенской зоны.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконные пересечения испанско-марокканской границы в Сеуте необходимо незамедлительно остановить. Она подчеркнула, что возвращение мигрантов на родину должно происходить максимально быстро.

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