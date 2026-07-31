Предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции свидетельствуют о подготовке европейцев к войне, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам. Дипломат отметил, что европейские политики открыто заявляют о таких намерениях, ссылаясь на публичные высказывания, передает РИА Новости.

Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают, они публично говорят [об этом]. Я не помню, но кто-то из официальных лиц, по-моему, министр обороны Франции заявила: «Мы должны готовить наших французских сынов к боям с Россией», — сказал Грушко.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что охваченный русофобией европейский сегмент стремительно уменьшается, однако у противников России существуют замыслы достичь к 2030 году полной боевой готовности для открытого противостояния. Парламентарий отметил, что формирование «коалиции желающих» стало реакцией на успешные действия российских военных в рамках специальной военной операции.

При этом полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор признал, что европейские государства не способны дать военный отпор России. По его оценке, декларации европейских лидеров о наращивании оборонной мощи расходятся с реальными темпами усиления.