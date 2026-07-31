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31 июля 2026 в 18:57

Супружеской паре врачей пришлось принимать неожиданные роды прямо в поезде

Супружеская пара врачей Казаковых приняла роды в вагоне поезда Воронеж — Москва

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Врачи Александра и Дмитрий Казаковы приняли роды у пассажирки в поезде Воронеж — Москва 30 июля, сообщает ГТРК «Воронеж». Женщина родила девочку в вагоне скорого поезда. Медики помогли роженице, которая внезапно почувствовала схватки.

Она ушла в туалет и закричала. Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что у девушки начались роды. Мы уложили ее на кровать, я начала принимать малыша. Мои муж и сын помогали мне, — рассказала Казакова.

Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что хирурги Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля прооперировали девочку из Калининграда, удалив новообразование, которое занимало половину грудной клетки. Пациентка поступила в торакальное отделение после консультации по телемедицине.

Кроме того, руководитель управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Владимир Хорольский сообщил, что в частной клинике региона врач-хирург провела пластическую операцию, после которой у пациентки развились гнойно-септические осложнения, приведшие к септическому шоку. В 2025 году девушке выполнили липосакцию и липофилинг.

Общество
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