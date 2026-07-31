Белоруссия вновь открыла гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и Украины через пункт пропуска «Новая Гута», сообщает телеканал «Первый информационный». Не менее 10 пенсионеров и людей с ограниченными возможностями из РФ направляются к родственникам на Украину, а пятеро граждан вернулись с Украины в Белоруссию.

Четверо украинских детей в тот же день встретились с семьями, часть из них поедет на Украину, остальные — в страны ЕС. Телеканал отмечает, что этот шаг демонстрирует миролюбивую позицию Белоруссии.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил после доклада президенту Александру Лукашенко, что вооруженные силы страны не наблюдают признаков подготовки агрессивных действий со стороны Киева. Глава ведомства отметил, что украинской стороне невыгодно создавать напряженность у совместной границы.

Кроме того, политолог Евгений Минченко выразил мнение, что глава Украины Владимир Зеленский намерен посеять раздор между Москвой и Минском и воздействовать на уязвимые места Белоруссии. Эксперт считает, что в дальнейшем Киев попытается использовать эту напряженность для организации государственного переворота в республике.