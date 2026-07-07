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07 июля 2026 в 20:35

Политолог раскрыл истинные планы Зеленского в отношении Белоруссии

Политолог Минченко: Зеленский хочет спровоцировать переворот в Белоруссии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет вбить клин между Россией и Белоруссией и ударить по «болевым точкам» Минска, выразил мнение в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Впоследствии Киев хотел бы воспользоваться этой ситуацией, чтобы устроить в Белоруссии переворот, полагает эксперт.

Стратегия Зеленского очевидна: выбить одного из союзников России, ударить по болевым точкам, а затем попытаться организовать в Белоруссии переворот, — указал он.

Вопрос сейчас заключается в технической реализуемости такого сценария, подчеркнул Минченко. Он полагает, что для осуществления этого плана Киев может нанести по Белоруссии военные удары.

А вот квазиинтервенция, когда в страну войдут украинские части под флагами «белорусских добровольческих формирований», [подконтрольных ВСУ] — это сложнее. Беларусь — немаленькая страна, и я сомневаюсь, что украинская армия сегодня способна на такие операции, — заметил собеседник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная «партия войны» намеренно затягивает конфликт на Украине, преследуя свои интересы. По его словам, эта группа сейчас руководит Евросоюзом.

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