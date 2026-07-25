С 1 сентября 2026 года вводятся штрафы за краснокнижные грибы: на что табу

Какие грибы оказались под защитой закона с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вводятся штрафы за краснокнижные грибы: на что табу

Тихая охота — любимый осенний отдых для миллионов россиян. Поход в лес с корзинкой помогает отвлечься от городского шума, перезагрузиться и принести домой вкусный урожай. Однако с 1 сентября 2026 года привычная прогулка по лесной чаще требует особой внимательности: законодательство об охране природы существенно обновилось. Теперь случайно срезанный редкий экземпляр может обойтись в круглую сумму или даже привести к серьезным разбирательствам с правоохранительными органами.

В этой статье мы подробно разберем новые нормы, выясним, за какие запрещенные грибы из Красной книги в 2026 году предусмотрена дисциплинарная или административная мера, а в каких случаях наступает уголовная ответственность за грибы. Также рассмотрим, как работают штрафы за краснокнижные грибы в 2026 году, где оформляется специальная лицензия на сбор краснокнижных грибов и как не перепутать редкий вид с обычным съедобным экземпляром. Зная, какие грибы под защитой закона, проще не получить солидный штраф или даже уголовный срок.

Какие грибы оказались под защитой закона с 1 сентября 2026 года

Охрана окружающей среды перешла на новый уровень. Под особый контроль государства попали виды, чья численность стремительно сокращается из-за экологических изменений и неконтролируемого сбора. Главным ориентиром для каждого любителя лесных прогулок остается Красная книга, в которой указаны все запрещенные в 2026 году грибы Российской Федерации, а также аналогичные региональные списки субъектов РФ. Важно понимать, что сбор редких грибов влечет за собой ответственность независимо от того, знали вы о статусе конкретной находки или нет.

Cморчковая шапочка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не допустить неприятностей в лесу, необходимо знать основные запрещенные грибы из Красной книги за 2026 год, находящиеся под строжайшей охраной на федеральном уровне:

трюфель летний — ценный подземный вид, встречающийся преимущественно в южных регионах и отличающийся специфической бороздчатой поверхностью;

саркосома шаровидная — в народной медицине известна как «ведьмин котелок», обладает необычной бочонковидной формой с жидким содержимым;

порфировик ложноберезовиковый и сыроежка золотистая — редкие представители своих семейств, отличающиеся специфической окраской и строением шляпки;

паутинник фиолетовый и аурантипорус шафранно-желтый — яркие, заметные виды, привлечение внимания к которым часто заканчивается ошибочным срезанием;

сморчковая шапочка, мокруха розовая, звездовик ложноокаймленный и трутовик лакированный — эти виды играют важнейшую роль в лесных экосистемах и полностью изъяты из свободного оборота.

Региональные власти имеют полное право расширять данный перечень. Например, в Москве, Подмосковье и ряде других областей в местную Красную книгу внесены дополнительные виды, поэтому перед выездом на природу обязательно изучите памятку местного Министерства экологии.

Штрафы для грибников: от 500 до 5000 рублей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Штрафы для грибников: от 500 до 5000 рублей

Законодатель предусмотрел дифференцированный подход к наказаниям за правонарушения в сфере природопользования. Для обычных граждан, выехавших в лес в выходной день, основной мерой наказания выступает штраф за грибы из Красной книги. Если уничтожение или повреждение редких видов произошло по неосторожности или незнанию, квалификация дела идет по статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Размер финансовых санкций варьируется в зависимости от обстоятельств и места обнаружения правонарушения. Давайте подробно рассмотрим, какие штрафы за краснокнижные грибы могут грозить физическим лицам в 2026 году:

от 2,5 до 5 тысяч рублей — стандартный административный штраф по ст. 8.35 КоАП РФ за уничтожение, сбор или продажу редких растений и грибов;

от 3 до 4 тысяч рублей — штраф по ст. 8.39 КоАП РФ за любой сбор лесных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), включая заповедники, национальные парки и заказники;

от 40 до 50 тысяч рублей — наказание по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ за посещение лесов и сбор дикоросов в период, когда в регионе объявлен особый противопожарный режим или режим чрезвычайной ситуации.

Как видите, даже обычная невнимательность при выборе территории для прогулки может вылиться в ощутимые расходы: штраф за грибы из Красной книги — недешевое удовольствие, хотя он явно лучше, чем уголовная ответственность за те же грибы. Особое внимание стоит уделять информационным щитам при въезде в лесные массивы.

С 1 сентября 2026 года вводятся штрафы за краснокнижные грибы: на что табу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для должностных и юридических лиц: до 100 тысяч рублей

Отдельная ответственность предусмотрена для организаций, предпринимателей и должностных лиц, организующих коммерческую заготовку, закупку или переработку дикоросов. Если в партии поставляемого сырья обнаруживаются редкие виды, штрафы возрастают в десятки раз.

Закон предъявляет повышенные требования к профессиональным участникам рынка. Финансовые риски для коммерческих структур распределяются следующим образом:

для должностных лиц: штраф по статье 8.35 КоАП РФ составляет от 15 до 20 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий сбора;

для юридических лиц: денежное взыскание достигает от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом у организации конфискуются все изъятые лесные ресурсы;

за нарушения на ООПТ: должностным лицам грозит от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей по ст. 8.39 КоАП РФ.

Именно поэтому заготовительным пунктам и перерабатывающим предприятиям крайне важно проводить детальный входной контроль поступающего от населения сырья.

Уголовная ответственность: до 1 млн рублей за умышленный сбор

Самый серьезный блок законодательных норм касается ситуаций, когда человек действовал осознанно и умышленно. Если гражданин точно знал, что перед ним редкий экземпляр, но все равно срезал его, спрятал или попытался продать, вступает в силу уголовная ответственность за грибы по статье 260.1 Уголовного кодекса РФ.

Данная статья была введена для борьбы с браконьерством и умышленным уничтожением биологического разнообразия страны. Санкции по ней являются максимальными и включают в себя такие меры:

штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до двух лет;

обязательные или исправительные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет;

лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей за умышленный сбор, приобретение или хранение редких видов;

лишение свободы от 6 до 9 лет за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения.

Помимо этого, не стоит забывать про уголовное наказание по статье 231 УК РФ за сбор или выращивание видов, содержащих псилоцибин и псилоцин (галлюциногенные грибы рода Psilocybe, Panaeolus и др.), где максимальные сроки также достигают 8 лет лишения свободы.

Грибы рода Psilocybe Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как получить разрешение на сбор через «Госуслуги»

В исключительных случаях закон допускает изъятие краснокнижных видов из дикой природы. Однако это возможно строго в научных, мониторинговых или регуляторных целях. Простым гражданам для употребления «лесного урожая» в пищу лицензия на сбор краснокнижных грибов не выдается. Но если вы являетесь исследователем, экологом или представителем научной организации, процедура оформления полностью цифровизирована.

Чтобы легально получить доступ к изучению редких экземпляров, необходимо пройти ряд обязательных шагов:

зайти на портал «Госуслуги»: авторизоваться под подтвержденной учетной записью физического лица или организации;

заполнить заявление в разделе Минприроды: указать точные научные цели сбора, обосновать объем и конкретные виды дикоросов;

определить географию и сроки: четко прописать координаты участка лесного фонда и временной интервал проведения изысканий;

прикрепить документы: предоставить программу научных исследований и выписку из решения ученого совета;

получить электронное разрешение: после проверки документов Минприроды выдает цифровой документ с QR-кодом.

Наличие такого разрешения освобождает от административной и уголовной ответственности, но обязывает сдавать подробный отчет о результатах проведенных исследований.

Как отличить краснокнижные грибы от обычных

Лучший способ обезопасить себя и свой кошелек — следовать золотому правилу любого грибника: «Не уверен — не бери». Если найденный экземпляр вызывает хоть малейшие сомнения, имеет необычный цвет, форму шляпки или специфический запах, лучше просто сфотографировать его и оставить расти дальше. Незнание статуса находки не освобождает от наказания.

С 1 сентября 2026 года вводятся штрафы за краснокнижные грибы: на что табу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Опытные эксперты рекомендуют придерживаться простых правил, чтобы избежать ошибок во время лесной прогулки:

внимательно изучайте форму и цвет: редкие виды часто обладают ярко выраженной атипичной окраской (фиолетовой, ярко-шафранной) или необычной формой в виде конусов, шаров и бочонков;

не срезайте неизвестные губчатые и пластинчатые виды: многие краснокнижные экземпляры маскируются под привычные маслята, сыроежки или моховики;

проверяйте место произрастания: редкие виды часто предпочитают старые, нетронутые участки леса, поваленные стволы ценных пород деревьев или моховые подушки возле болот;

используйте мобильные справочники: перед выходом в лес скачайте офлайн-приложение с фотографиями и описанием Красной книги вашего региона.

Сбор обычных подберезовиков, подосиновиков, белых грибов, лисичек и маслят по-прежнему абсолютно легален и доступен каждому. Соблюдайте простые меры предосторожности, уважайте природу, и тогда ваша тихая охота принесет только радость и приятные воспоминания!

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