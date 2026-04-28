28 апреля 2026 в 09:18

Противопожарный режим — 2026: что это, что можно и нельзя и сколько штраф

Противопожарный режим — 2026: что можно и чего нельзя делать, где смотреть, штрафы Противопожарный режим — 2026: что можно и чего нельзя делать, где смотреть, штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весна пришла — а вместе с ней первая тяга к огню у садоводов и к ним примкнувших. Дачники и их приехавшие отдохнуть от городской суеты на участке родственники достают мангалы, а сами огородники в это время тащат сюда прошлогодние ветки и сухую траву, прикидывая, где удобнее разжечь костер. Кто-то сжигает мусор в бочке, кто-то — прямо на грядках. Все это привычные и понятные дела для каждого садовода.

Но именно весной и летом тысячи людей получают штрафы — и не потому, что сделали что-то из ряда вон выходящее, а потому, что просто не знали: в их регионе уже действует особый противопожарный режим. В этот период правила обращения с огнем на своем участке становятся гораздо строже, а цена ошибки — весьма ощутимой для кошелька.

Разберемся вместе: что это за режим, кто его вводит, что при нем разрешено, а что категорически нельзя, как не попасть на штраф за нарушение противопожарного режима и почему город и область могут объявлять его отдельно друг от друга.

Что такое особый противопожарный режим и зачем его вводят

Особый противопожарный режим — это комплекс дополнительных ограничительных мер, которые вводятся на конкретной территории, когда риск возникновения пожара резко возрастает. Правовая основа — статья 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Закон прямо указывает: если пожарная опасность повышается, органы государственной власти или местного самоуправления вправе ввести особый противопожарный режим в регионах — на всей территории или ее части.

Цель — не запретить людям жить, а не допустить катастрофы. Один брошенный окурок или непотушенный костер в сухую ветреную погоду способен уничтожить за несколько часов сотни гектаров леса, поля и дачные поселки.

Причины объявления: сухая погода, ветер, высокий класс пожарной опасности

Противопожарный режим — 2026: что это, что можно и чего нельзя делать и сколько штраф Противопожарный режим — 2026: что это, что можно и чего нельзя делать и сколько штраф Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение особого противопожарного режима, который, к слову, в Москве и Московской области уже введен и действует с 20 апреля, — это не чиновничья прихоть, а реакция на конкретные природные условия. Решение принимается при совокупности факторов:

  • длительная засуха и отсутствие осадков — когда почва и растительность пересыхают настолько, что любая искра становится угрозой;

  • сильный ветер — он многократно ускоряет распространение огня;

  • высокий класс пожарной опасности по погодным условиям — IV или V класс, который специалисты МЧС и Авиалесоохраны фиксируют на основе метеоданных;

  • участившиеся ландшафтные пожары и возгорания в населенных пунктах.

Когда вводят особый противопожарный режим, это означает: ситуация вышла за рамки обычного сезонного риска. Власти обязаны реагировать — и реагируют. В 2026 году, например, особый противопожарный режим в регионах уже введен в Краснодарском крае, а с 20 апреля он действует в Московской области. В Кузбассе он начал действовать с 15 апреля и может продлиться до конца мая и дольше — в зависимости от погоды.

Что можно и чего нельзя делать при противопожарном режиме

Это, пожалуй, самый важный блок для дачников и садоводов. Что можно и чего нельзя делать при особом режиме — вопрос, который буквально стоит денег, причем немалых, особенно если вы пенсионер. Запомните главное.

Запрещено при особом противопожарном режиме:

  • разводить костры на придомовых территориях, в садоводческих и огороднических товариществах (СНТ);

  • сжигать мусор, траву, листву и другие отходы на своем участке;

  • выжигать сухую растительность на землях любого назначения;

  • использовать мангалы, барбекю и другие приспособления для готовки на открытом огне — если только вы не в кафе или ресторане с соответствующей лицензией;

  • посещать леса: въезд и вход в лесные массивы в этот период, как правило, закрыт.

Важный нюанс: эти ограничения — базовые, общефедеральные. Региональные власти вправе вводить дополнительные запреты, которые могут быть еще жестче.

Что такое особый противопожарный режим и зачем его вводят Что такое особый противопожарный режим и зачем его вводят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что разрешено:

  • готовить на газовых плитах и электрических грилях в закрытых помещениях;

  • пользоваться мангалом на территории заведений общественного питания, если они имеют соответствующее оборудование и разрешение;

  • проводить плановые сельскохозяйственные работы, не связанные с открытым огнем.

Даже в обычные дни, когда особый режим не введен, с огнем на участке нужно обращаться по правилам. Мусор разрешено жечь в металлической бочке — минимум 200 литров объемом — и не ближе 15 метров от любых построек. Вокруг в радиусе 10 метров не должно быть сухостоя и горючего хлама. Рядом держите наготове огнетушитель или хотя бы ведро с водой. Если жжете в яме, ее глубина должна быть от 30 сантиметров, а ширина — не более метра.

Где смотреть информацию: МЧС, региональные сайты, карты пожароопасности

Незнание о введении режима — не оправдание перед инспектором. Штраф выпишут в любом случае. Поэтому перед каждым выездом на дачу весной и летом проверяйте актуальную информацию.

Где именно смотреть информацию о введении режима:

  1. Официальный сайт МЧС России — mchs.gov.ru. Здесь публикуются федеральные решения и ссылки на региональные управления.

  2. Региональные сайты МЧС — у каждого субъекта России есть свое Главное управление МЧС с актуальными новостями и постановлениями.

  3. Сайт Авиалесоохраны и карты пожароопасности — здесь можно посмотреть текущий класс пожарной опасности в вашем районе в режиме реального времени.

  4. Порталы региональных администраций и муниципалитетов — там публикуются постановления о введении режима с точными датами.

  5. Каналы региональных МЧС в мессенджерах и соцсетях — оперативный источник, обновляется несколько раз в день. Если вы решаете, где именно смотреть информацию о введении режима, то этот способ, пожалуй, один из самых оперативных для получения информации от спецслужб.

Что можно и чего нельзя делать при противопожарном режиме Что можно и чего нельзя делать при противопожарном режиме Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Противопожарный режим в 2026 году, его правила и сроки его введения могут меняться несколько раз за сезон. Режим продлевается или отменяется — в зависимости от погоды. Поэтому следите за обновлениями регулярно, а не один раз в начале мая.

Город и область: могут ли объявить режим отдельно

Это важный момент, который путают очень многие. Особый противопожарный режим в регионах — понятие гибкое: город и область могут объявлять его отдельно.

Схема работает так: областные (региональные) власти вправе ввести режим на всей территории субъекта или только в отдельных муниципалитетах — например, в лесных или степных районах, где риск выше. При этом городские власти могут ввести свой режим — даже если область в целом его еще не объявила. И наоборот: если область ввела режим, конкретный город дополнительно может усилить его своим актом. Можно сказать, что город и область могут объявлять отдельно друг от друга такой режим ЧС ради повышения безопасности граждан — ведь это тот самый случай, когда лучше, как говорится, перебдеть.

Именно поэтому важно проверять не только региональный сайт МЧС, но и сайт своего города или района. Не ждите, пока сосед расскажет: он может жить в другом муниципалитете с другим статусом. Противопожарный режим в 2026-м и установленные сейчас правила разрешают такое «точечное» введение ограничений — и это логично, ведь природные условия в соседних районах могут принципиально различаться.

Размеры штрафов для граждан в 2026 году

Штрафы за нарушение противопожарного режима не символические. Суммы были увеличены, и цена беспечности вполне ощутима.

Нарушение в период особого противопожарного режима обойдется гражданину недешево. По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ физическому лицу грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — это вдвое больше, чем в обычные дни. Если разжечь костер в лесу, включается уже статья 8.32 КоАП РФ: для гражданина это от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. А когда нарушение привело к реальному пожару и ущербу чужому имуществу, к штрафу добавляется полное возмещение вреда, и итоговая сумма становится куда серьезнее.

Противопожарный режим — 2026: что можно и чего нельзя делать, где смотреть, штрафы Противопожарный режим — 2026: что можно и чего нельзя делать, где смотреть, штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как дачнику не получить штраф

Несколько простых правил, которые реально работают на сохранение вашего кошелька от наказания рублем:

  1. Перед выездом на дачу зайдите на сайт регионального МЧС и проверьте, действует ли особый противопожарный режим в регионах для вашего района. Это занимает две минуты.

  2. Если режим введен, убирайте мангал в сарай. Никаких костров, никакого сжигания мусора. Соблюдать правила противопожарного режима — 2026 крайне обязательно: незнание закона не освобождает от ответственности.

  3. В обычные дни жгите мусор только в металлической бочке от 200 литров, не ближе 15 метров от строений, при наличии ведра с водой рядом.

  4. Следите за погодой сами: сильный ветер, долгое отсутствие дождей, сухая трава — повод отложить любые работы с огнем, даже если официального запрета еще нет.

  5. Подпишитесь на каналы в соцсетях ваших региональных спасателей — так вы будете узнавать о введении и отмене режима одними из первых.

Главное правило простое: огонь на дачном участке — это не ваше право, а в первую очередь ваша ответственность. Убедитесь, что условия его разведения безопасны, режим не введен, и только тогда разжигайте из искры пламя для мангала или уничтожения мусора.

Виктория Семенова
В. Семенова
