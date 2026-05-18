Нутрициолог объяснила, почему фрукты нельзя есть после 16:00

Употребление фруктов в вечернее время может провоцировать прибавку в весе, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Нутрициолог отметила, что так у организма больше шансов использовать полученную энергию.

Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. И да, и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но если смотреть на питание более практично — быстрые углеводы действительно желательно есть раньше. Тогда у организма больше шансов использовать полученную энергию в течение дня. Утром и днем человек чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться, — пояснила Яблокова.

Нутрициолог добавила, что вечером активность обычно снижается. По ее словам, поэтому такой режим питания является более удобным для контроля веса.

