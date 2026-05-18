Нутрициолог объяснила, почему фрукты нельзя есть после 16:00

Нутрициолог Яблокова: из-за употребления фруктов по вечерам можно набрать вес

Употребление фруктов в вечернее время может провоцировать прибавку в весе, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Нутрициолог отметила, что так у организма больше шансов использовать полученную энергию.

Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. И да, и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но если смотреть на питание более практично — быстрые углеводы действительно желательно есть раньше. Тогда у организма больше шансов использовать полученную энергию в течение дня. Утром и днем человек чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться, — пояснила Яблокова.

Нутрициолог добавила, что вечером активность обычно снижается. По ее словам, поэтому такой режим питания является более удобным для контроля веса.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. По ее словам, в жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от полутора до трех литров воды в день.

Здоровье
питание
советы
нутрициологи
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
