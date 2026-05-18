«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери Юлия Пересильд опровергла слухи об уходе ее дочери Анны из школы

Слухи о решении старшей дочери известной актрисы Юлии Пересильд Анны бросить школу оказалась фейком. Об этом сама заслуженная артистка России открыто и эмоционально заявила в соцсетях, звезду фильма «Вызов» возмутила растиражированная прессой ложная информация о личной жизни ее несовершеннолетней дочки.

Уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы, честно, достали перевирать слова. Понимаю, что из всего хочется сделать «желтуху» и «перчик», но не на столько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из девятого класса? Что вы несете? — написала Пересильд.

Популярная актриса также добавила, что этот инцидент стал для нее последней каплей. Отныне артистка планирует полностью игнорировать любые запросы со стороны прессы.

Ранее Анна Пересильд сообщала, что планирует оставить учебу в школе и сразу поступить в высшее учебное заведение. Она подчеркнула, что ее намерение не является ни формой подросткового бунта, ни попыткой привлечь к себе дополнительное внимание. Юная артистка добавила, что полностью готова к взрослой жизни.