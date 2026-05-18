Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса В Кремле рассчитывают на продолжение посреднических усилий США по Украине

Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит свои посреднические и миротворческие усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель главы государства подчеркнул важность участия американской стороны в поиске путей дипломатического решения, передает пресс-служба Кремля.

Мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие, посреднические усилия, — резюмировал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

До этого в МИД КНР подчеркнули, что Россия и Китай рассматривают юбилейные даты в отношениях двух стран как основу для дальнейшего развития партнерства. Речь идет о 30-летии установления стратегического партнерства, 25-летии подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также о старте перекрестных Годов образования.