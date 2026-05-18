На Солнце сформировался опасный центр активности

Крупная группа солнечных пятен невероятных размеров сформировалась на обратной стороне Солнца и примерно через неделю появится в поле зрения Земли на левом краю солнечного диска, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По своим очертаниям она напоминает область, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

В настоящее время активная область скрыта от наблюдения с Земли, но фиксируется космическим аппаратом Solar Orbiter. По размерам и положению на диске она схожа с областью 3664, которая в мае 2024 года спровоцировала серию мощнейших взрывов. Ученые поясняют, что самые сильные вспышки всегда происходят в группах пятен рекордного размера. Примерно через неделю новая область появится на левом краю видимого диска, а еще через неделю выйдет на линию напротив Земли.

При этом в лаборатории подчеркивают, что двух недель достаточно, чтобы конфигурация пятен успела измениться или исчезнуть. Сейчас активная область выглядит только набирающей энергию, признаков сильной активности на обратной стороне пока нет.

Ранее начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская рассказала, что Земля окажется максимально далеко от Солнца 6 июля. По ее словам, расстояние от планеты до звезды составит 152,1 млн километров.