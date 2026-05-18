В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, передает СК по региону. В публикации говорится, что мужчина подозревается в приготовлении к террористической деятельности и изготовлении взрывчатых веществ.

Подозреваемый, разделяя идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в период с декабря 2025 года на территории города Махачкалы путем уговоров и убеждений вовлекал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, в деятельность террористической организации, — отметили авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что житель Калининградской области приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.

До этого трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и один уроженец Удмуртской Республики. Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 20 лет.