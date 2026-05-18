18 мая 2026 в 14:00

Россия экстрадировала члена ОПГ из Румынии

Волк: Россия выдала гражданина Румынии в международном розыске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия экстрадировала гражданина Румынии, который попал в международный розыск за участие в преступном сообществе, сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, иностранца передали при содействии НЦБ Интерпола.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России организована экстрадиция из Российской Федерации гражданина Румынии. В стране гражданской принадлежности он осужден за участие в преступном сообществе, — отметила Волк.

По ее словам, иностранцу также вменяли подстрекательство к убийству, хранение фальшивых денег и нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. В 2008 в Бухаресте его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее турецкий суд в Бодруме приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным заключениям за умышленное убийство бывшей супруги россиянки Ирины Двизовой и ее дочери. Преступление было совершено осенью 2023 года, а в феврале 2026-го обвиняемого экстрадировали в Турцию из Германии, где его задержали в мае 2024 года.

Также в Доминиканской Республике был задержан и депортирован в Россию гражданин РФ, обвиняемый в масштабных махинациях с налогами. Мужчина долгое время скрывался от правосудия и находился в международном розыске.

Власть
Ирина Волк
МВД
Эстония
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
