Россия экстрадировала члена ОПГ из Румынии

Россия экстрадировала гражданина Румынии, который попал в международный розыск за участие в преступном сообществе, сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, иностранца передали при содействии НЦБ Интерпола.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России организована экстрадиция из Российской Федерации гражданина Румынии. В стране гражданской принадлежности он осужден за участие в преступном сообществе, — отметила Волк.

По ее словам, иностранцу также вменяли подстрекательство к убийству, хранение фальшивых денег и нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами. В 2008 в Бухаресте его приговорили к 18 годам лишения свободы.

