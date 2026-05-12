Подросток попытался поджечь тепловоз по указке мошенников МВД: полиция задержала подростка за попытку поджога тепловоза в Кузбассе

Правоохранительные органы задержали подростка за попытку поджечь тепловоз по указанию телефонных мошенников, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Инцидент произошел в Кемеровской области на станции Кемерово-Сортировочная.

Мои коллеги из Кузбасского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края. Он подозревается в попытке совершить диверсию, — сообщила Волк.

Ранее в Сети появились кадры ФСБ с задержанием пособников Украины в регионах России. Фигуранты отправляли кураторам информацию о российских объектах, а также призывали жителей РФ к диверсиям. К одному из подозреваемых силовики вломились в квартиру, они приказали фигуранту дела вытянуть ноги, лечь на живот, после чего его заковали в наручники и увезли в отделение.

До этого сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан.