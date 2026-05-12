День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:15

Подросток попытался поджечь тепловоз по указке мошенников

МВД: полиция задержала подростка за попытку поджога тепловоза в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранительные органы задержали подростка за попытку поджечь тепловоз по указанию телефонных мошенников, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Инцидент произошел в Кемеровской области на станции Кемерово-Сортировочная.

Мои коллеги из Кузбасского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края. Он подозревается в попытке совершить диверсию, — сообщила Волк.

Ранее в Сети появились кадры ФСБ с задержанием пособников Украины в регионах России. Фигуранты отправляли кураторам информацию о российских объектах, а также призывали жителей РФ к диверсиям. К одному из подозреваемых силовики вломились в квартиру, они приказали фигуранту дела вытянуть ноги, лечь на живот, после чего его заковали в наручники и увезли в отделение.

До этого сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан.

Регионы
Кемеровская область
МВД
Ирина Волк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.