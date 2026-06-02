Юрист назвал неочевидную опасность мата во время работы

Употребление мата на работе может существенно испортить внешний образ компании и отпугнуть как клиентов, так и партнеров, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Марк Каретин. Он отметил, что бранные слова становятся проблемой, когда превращаются в способ давить на людей.

Постоянный крик и привычка сбрасывать напряжение через мат раскачивают тревогу в коллективе. Сдержанные сотрудники в такой среде быстро начинают чувствовать себя лишними. Настоящая токсичность начинается там, где брань меняет вектор и направляется на личность коллеги с целью унижения. Подобный прессинг порождает у людей страх ошибиться или задать лишний вопрос, что полностью парализует инициативу и делает атмосферу в компании небезопасной, — подчеркнул Каретин.

По его словам, наиболее деструктивная форма — так называемый «вертикальный мат», когда начальник повышает голос на подчиненных или новичков, демонстрируя свое доминирование. Это прямое обесценивание личности сотрудника, заключил эксперт.

