ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:01

Юрист назвал неочевидную опасность мата во время работы

Юрист Каретин: мат на работе может существенно испортить внешний образ компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление мата на работе может существенно испортить внешний образ компании и отпугнуть как клиентов, так и партнеров, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Марк Каретин. Он отметил, что бранные слова становятся проблемой, когда превращаются в способ давить на людей.

Постоянный крик и привычка сбрасывать напряжение через мат раскачивают тревогу в коллективе. Сдержанные сотрудники в такой среде быстро начинают чувствовать себя лишними. Настоящая токсичность начинается там, где брань меняет вектор и направляется на личность коллеги с целью унижения. Подобный прессинг порождает у людей страх ошибиться или задать лишний вопрос, что полностью парализует инициативу и делает атмосферу в компании небезопасной, — подчеркнул Каретин.

По его словам, наиболее деструктивная форма — так называемый «вертикальный мат», когда начальник повышает голос на подчиненных или новичков, демонстрируя свое доминирование. Это прямое обесценивание личности сотрудника, заключил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в летний период родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам и многодетным служащим. По его словам, льготная категория граждан вправе выбирать удобное для отдыха время.

Общество
работа
юристы
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.