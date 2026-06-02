Назван неожиданный минус в работе с ИИ

Использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленный к Петербургскому международному экономическому форуму. При этом ученые подсчитали, что ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80%.

ИИ освобождает время, но оно не конвертируется в рост производительности. Алгоритмов превращения времени в новые компетенции пока не выработано, — выяснили аналитики.

Согласно исследованию ВШЭ, 90% студентов используют искусственный интеллект для учебы. 69% сэкономленного времени уходит на отдых и лишь 6% — на развитие новых навыков.

От пользователя требуется движение навстречу: направлять свободное время на освоение компетенций, которые ИИ не может заместить, считают аналитики. Перед тем как задать вопрос нейросети, необходимо формулировать собственные предположения и выработать критерии оценки получаемой информации, отмечается в докладе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий, наоборот, должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.