СВО может закончиться уже сегодня: что сказали в Кремле, шаг Зеленского

Конфликт на Украине можно закончить уже сегодня, если Киев сделает одну простую вещь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что должен сделать Владимир Зеленский, как закончить массированные удары по Киеву?

СВО можно закончить уже сегодня: что заявил Песков

Пресс-секретарь президента России прокомментировал ночной массированный удар ВС РФ по Киеву и другим регионам Украины.

«Конфликт на Украине можно завершить до конца дня, если [президент Украины Владимир] Зеленский даст ВСУ приказ уйти из регионов России. Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине», — подчеркнул Песков.

В то же время спецоперация ВС РФ будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования. Москва открыта для мирных переговоров с Украиной и предпочла бы добиться своих целей мирным путем, подчеркнули в Кремле.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что переговорный процесс по Украине с участием США приостановлен. Но это не означает, что с американской стороной нет контактов, подчеркнул Песков.

Как меняется СВО, почему удар по Старобельску стал крайней точкой

Песков отметил слова Путина о переходе конфликта на Украине на новый уровень после удара по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР). Если Киев сознательно идет на убийство детей, это создает «совершенно иную парадигму», заявил Песков.

Дмитрий Песков

«Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось», — сказал представитель Кремля.

Что известно о массированном ударе по Киеву 2 июня, какие цели поражены

После удара ВСУ по общежитию в Старобельске 22 мая Россия осуществила серию массированных комбинированных ударов по целям на Украине. Киев стал главной целью атак, в том числе в ночь на 2 июня.

В Минобороны РФ объявили, что в ночь на 2 июня ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. По оценкам противника, было запущено более 70 крылатых и баллистических ракет и более 650 ударных БПЛА. О применении БРСД «Орешник» не сообщалось.

Мониторинговые источники сообщают о поражении многочисленных промышленных, энергетических, газовых, логистических объектов на Украине. В Киеве наблюдались массовые блэкауты, утром столица Украины остается затянутой черным дымом, наблюдаются повторные детонации.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

