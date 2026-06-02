ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 14:07

В Госдуме предложили новую выплату многодетным семьям

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям деньги на выпускной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер Владислав Даванков предложили ввести единовременную социальную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на выпускной в школе, передает РИА Новости. Парламентарии уже подготовили соответствующее обращение к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Авторы инициативы предлагают закрепить такую выплату на федеральном уровне на случай завершения ребенком девятого или 11-го класса. Деньги можно будет потратить на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения, чтобы участие ребенка в этом важном событии не зависело только от материального положения родителей, пояснили депутаты.

Парламентарии подчеркнули, что новая выплата не должна заменять уже существующие региональные меры поддержки к началу учебного года. Она призвана дополнять их и закрывать отдельную жизненную ситуацию — завершение ребенком школьного обучения.

По мнению авторов, реализация этой идеи позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи. Также это поможет поддержать детей в важный момент окончания школы, уменьшить риск отказа от участия в выпускном по материальным причинам и сделать соцподдержку более привязанной к реальным жизненным ситуациям семей.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» заявил, что российские власти делают все, чтобы число многодетных семей росло. Россия, по словам президента, выстраивает нацпроекты вокруг интересов семей с детьми.

Общество
Новые люди
Госдума
выплаты
многодетные семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.