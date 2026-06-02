В Госдуме предложили новую выплату многодетным семьям

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер Владислав Даванков предложили ввести единовременную социальную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на выпускной в школе, передает РИА Новости. Парламентарии уже подготовили соответствующее обращение к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Авторы инициативы предлагают закрепить такую выплату на федеральном уровне на случай завершения ребенком девятого или 11-го класса. Деньги можно будет потратить на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения, чтобы участие ребенка в этом важном событии не зависело только от материального положения родителей, пояснили депутаты.

Парламентарии подчеркнули, что новая выплата не должна заменять уже существующие региональные меры поддержки к началу учебного года. Она призвана дополнять их и закрывать отдельную жизненную ситуацию — завершение ребенком школьного обучения.

По мнению авторов, реализация этой идеи позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи. Также это поможет поддержать детей в важный момент окончания школы, уменьшить риск отказа от участия в выпускном по материальным причинам и сделать соцподдержку более привязанной к реальным жизненным ситуациям семей.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» заявил, что российские власти делают все, чтобы число многодетных семей росло. Россия, по словам президента, выстраивает нацпроекты вокруг интересов семей с детьми.