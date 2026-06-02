«Экономические мосты»: немецкий депутат об участии ФРГ в ПМЭФ-2026

Участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме сигнализирует о возможности дальнейшего сотрудничества между странами, рассказал НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер. Он отметил, что в России осталось много немецких компаний.

Приезд немецких представителей на ПМЭФ сигнализирует, что экономические мосты не должны быть разрушены окончательно. Несмотря на санкции, в России по-прежнему остается значительное число немецких компаний — примерно 1600. Объем немецких активов в РФ оценивается в €100 млрд, — рассказал Зингер.

Как подчеркнул депутат, такое решение показывает, что связи между странами до конца не разрушены. По его словам, сотрудничество продолжается, несмотря на сильное политическое давление.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин рассказал, что вице-председатель КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию, а также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что Китай готов совместно с Россией реализовывать важные договоренности, достигнутые в ходе встречи глав двух государств в мае, а также способствовать высокоуровневому развитию российско-китайских отношений.