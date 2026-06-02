Когда начнется настоящая жара? Прогноз погоды в Москве, скоро ли будет +30

После аномальных холодов в конце мая на Москву идет летняя жара. Какая погода пришла в столицу 2 июня, когда ждать экстремальной жары, будут ли новые ливни?

Какая погода пришла в Москву к 2 июня

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует в столице комфортную и сухую погоду, которую принесет антициклон.

«При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон немного подрастет. Температура воздуха — +19–21 градус, по области — +17–22. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В среду без осадков, ночью — +9–11, днем — +22–24 градуса», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отмечает, что температура в Москве приближается к климатической норме, которая составляет +15,9 градуса. При этом самая высокая температура воздуха 2 июня зафиксирована в 1986 году и составила +30,5.

Когда начнется настоящая жара? Когда в Москве будет +30, чего ждать

Синоптик Евгений Тишковец считает, что 3 июня температура в Москве достигнет климатической нормы и «лето заработает». Жара будет расти в течение недели.

«Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже +9–14 градусов, в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, а в выходные на термометрах будут уже июльские +22–25», — считает Тишковец.

По прогнозу Foreca, гроза в Москве прогремит 4 июня. При этом дождь будет несильным: 4–5 июня выпадет около 6 мм осадков. Пик жары ожидается к следующему понедельнику: после жарких и солнечных выходных температура днем достигнет +27 градусов, а ночью не упадет ниже +15–16. Такая погода сохранится до конца следующей рабочей недели: ИА «Метеоновости» предупреждает, что к 13–14 июня возможен и резкий провал температуры.

Экстремальной жары в Москве пока не ожидается, и нет прогнозов, что в ближайшее время температура может подойти к +30 °С.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли экстремальная жара

В Санкт-Петербурге лето также набирает обороты, указывает Леус. Город остается под действием северной периферии антициклона.

«2 июня ожидается переменная облачность, вероятность дождей близка к нулю. Температура воздуха — +20–22 градуса, в Ленобласти — +18–23, атмосферное давление около нормы. В среду днем местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью — +10–12, днем — +21–23 градуса», — прогнозирует синоптик.

По данным Foreca, температура в Северной столице будет постепенно расти в течение недели и достигнет пиковых +25 градусов на выходных. Ожидаются переменная облачность с редкими дождями и очень теплые ночи: 6–7 июня температура ночью будет достигать +16–17 градусов.

