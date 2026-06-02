Главный тренер «Краснодара» похвалил команду за «серебряный» сезон

«Краснодар» провел большую работу в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил «Чемпионату» главный тренер Мурад Мусаев. Он отметил, что команда провела год качественнее, чем предыдущий, когда «быки» стали чемпионами России.

Я не отвлекаюсь на прессу и другие внешние факторы. По внутренним ощущениям в «серебряном» сезоне мы проделали даже лучшую, более качественную работу, чем в «золотом». Где-то мяч попадает в штангу, а где-то проходит на два сантиметра левее или правее и залетает в сетку — так бывает. Нам не хватило каких-то сантиметров в отдельных матчах, — сказал Мусаев.

В завершившемся сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив петербургскому «Зениту». В Суперфинале Кубка страны «быки» в серии пенальти уступили московскому «Спартаку».

