ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 15:51

Эксперт по этикету ответила, можно ли накрывать фуршеты для преподавателей

«Москва 24»: фуршет для экзаменационной комиссии могут счесть подкупом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый фуршет для экзаменационной комиссии выглядит как попытка подкупить преподавателей и повлиять на оценку, заявила в беседе с «Москвой 24» эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева. Так она отреагировала на сообщения о том, что российские студенты протестуют против организации подобного для сотрудников вузов во время аттестации. Молодые люди ссылаются на высокие цены и несправедливость традиции, которая порождает конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми учащимися.

В случае со студентами, которые накрывают стол перед экзаменами, — это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен, и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед. Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Кто такие преподаватели? Это сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена, — высказалась Богачева.

Она подчеркнула, что традиция устраивать фуршет не должна быть обязанностью для студентов, поскольку многие из них еще не зарабатывают и не должны быть стеснены в средствах. Эксперт уточнила, что подход к фуршетам в вузах, как и в любой рабочей среде, должен быть очень деликатным, ведь преподаватели приходят туда работать. По ее словам, этикет предписывает проводить любые поздравления и празднования в рабочей обстановке в минимальных количествах.

Ранее преподаватель этикета Анастасия Шведова завила, что в гостях не следует отодвигать тарелку с остатками еды, поскольку это считается дурным тоном. Более того, по ее словам, такой жест могут счесть оскорблением или выражением недовольства едой.

Общество
студенты
преподаватели
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.