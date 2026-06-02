Эксперт по этикету ответила, можно ли накрывать фуршеты для преподавателей

Каждый фуршет для экзаменационной комиссии выглядит как попытка подкупить преподавателей и повлиять на оценку, заявила в беседе с «Москвой 24» эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева. Так она отреагировала на сообщения о том, что российские студенты протестуют против организации подобного для сотрудников вузов во время аттестации. Молодые люди ссылаются на высокие цены и несправедливость традиции, которая порождает конфликты между обеспеченными и финансово уязвимыми учащимися.

В случае со студентами, которые накрывают стол перед экзаменами, — это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен, и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед. Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Кто такие преподаватели? Это сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена, — высказалась Богачева.

Она подчеркнула, что традиция устраивать фуршет не должна быть обязанностью для студентов, поскольку многие из них еще не зарабатывают и не должны быть стеснены в средствах. Эксперт уточнила, что подход к фуршетам в вузах, как и в любой рабочей среде, должен быть очень деликатным, ведь преподаватели приходят туда работать. По ее словам, этикет предписывает проводить любые поздравления и празднования в рабочей обстановке в минимальных количествах.

