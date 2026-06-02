Сухоруков объяснил, почему сомневался возвращаться в Театр Вахтангова

Народный артист Виктор Сухоруков: Театр Вахтангова для меня как заколдованный

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
На генеральной репетиции спектакля «Блеск и пепел» народный артист Виктор Сухоруков рассказал NEWS.ru, что Театр им. Вахтангова для него как заколдованный. По его словам, у него совсем другая театральная школа — ГИТИС, в отличие от «вахтанговцев», окончивших театральный институт им. Б. Щукина.

Процесс долгий: и уговоры были, и письма были, и отказы с моей стороны. Я же уже четвертый раз переступаю порог этого театра. Но он какой-то для меня заколдованный. У меня школа другая. У меня ГИТИС, Щукинская школа всегда была как бы конкурентом нашим, — признался Сухоруков.

Актер добавил, что спектакль «Блеск и пепел» получился грандиозным, он назвал постановщика Анатолия Шульева талантливейшим, пообещав, что с ним театр ждет большой успех. Работу с Ириной Купченко в спектакле «Блеск и пепел» Сухоруков назвал даром судьбы и сказал, что она его любимая, «великая советская актриса».

Ранее стало известно, что народный артист России Виктор Сухоруков вернулся Театр им. Вахтангова, откуда ушел в 2021 году после разногласий с актером и Евгением Князевым. 31 мая в театре прошла генеральная репетиция нового спектакля «Блеск и пепел» с его участием.

Виктория Колодонова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

