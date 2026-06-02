Россия и США избежали «фатального сбоя» в работе дипмиссий МИД РФ заявил о стабилизации работы диппредставительств России и США

Россия и США смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, сторонам удалось предотвратить «фатальный сбой» в функционировании загранучреждений.

Главное — удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой, на грани которого они балансировали в период «оледенения» при администрации Джо Байдена, — сказал Гусаров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения остаются предельно сложными и несут значительный заряд трудностей и ограничений. Дипломат отметил, что наряду с диалогом и некоторым движением вперед сохраняется множество санкционных и иных препятствий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прогресса в двусторонних отношениях России и США не наблюдается. Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, по его словам, по-прежнему «находится на нуле».